Ведущие американские СМИ объявили бойкот рекламному ролику Трампа

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Вашингтон, 6 мая. Ведущие американские телекомпании ABC, CBS, NBC и CNN отказались выпустить в эфир рекламный ролик, посвященный достижениям президента США Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания на посту главы государства.

Отмечается, что ролик также содержит в себе критику в адрес СМИ за тиражирование фейковых новостей. Согласно имеющейся информации, термин «фальшивые новости» использован в качестве ярлыка над фотографиями известных телеведущих из новостных программ, таких как Андреа Митчелл (NBC), Вольф Блитцер (CNN), Рэйчел Мэддоу (MSNBC), Скотт Пелли (CBS) и Джордж Стефанопулос (ABC).

Также в видеозаписи отмечается, что ряд средств массовой информации игнорируют успехи новой администрации.

Ранее Газета.ру сообщала, что Дональд Трамп неоднократно подвергал жесткой критике американские средства массовой информации.