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Происшествия
Пожар в административном здании на Новом Арбате ликвидирован

Пожар в административном здании на Новом Арбате ликвидирован

6:04  6 Мая 2017
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Пожар в административном здании на Новом Арбате ликвидирован

Москва, 6 мая. Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве сообщила, что пожарные ликвидировали возгорание в административном здании на улице Новый Арбат в центре столицы.

Сообщается, что по данному адресу находится Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, а также столичный Комитет по туризму и гостиничному хозяйству

Информация о пожаре в электрощитовой на 14 этаже поступила около 3 часов ночи, сообщает Газета.ру.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание утеплителя короба и электрокабелей.

Из здания были эвакуированы 30 рабочих. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ирина Новикова
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