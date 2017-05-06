В Одесской области вандалы обезглавили памятник Ленину

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Одесса, 6 мая. Неизвестные хулиганы обезглавили памятник коммунистическому вождю Владимиру Ленину на Украине.

Сообщается, что инцидент произошел в поселке городского типа Затишье в Одесской области. Вандалы снесли верхнюю часть памятника вождю, стоящего возле железнодорожной станции.

Стоит отметить, что за прошедшие два года на Украине было уничтожено около двух тысяч монументов в рамках декоммунизации, закон о которой вступил в силу в мае 2015 года.