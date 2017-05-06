Украинский блогер раскритиковал дочь депутата Рады из-за фото с триколором

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Киев, 6 мая. Украинский блогер Сергей Иванов обрушился с резкой критикой на на дочь депутата Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко Ольгу.

Причиной гнева блогера стало то, что девушка сфотографировалась с российским флагом и в шапке-ушанке.

На своей странице в Facebook Иванов написал, что девушка, учащаяся в Швейцарии, не гнушается росийско-советской символикой, не думая о тысячах убитых жителях Украины.

«Однако, что именно заставило ее натянуть советскую военную шапку и фотографироваться вместе с лишнехромосомными и «аквафрешами», я не знаю, даже не спрашивайте», — написал Иванов.