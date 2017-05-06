Число пострадавших во время пожара в многоэтажке в Москве выросло до 9 человек
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Москва, 6 мая. Число пострадавших во время пожара, произошедшего в 40-этажном доме на Профсоюзной улице в Москве, выросло до 9 человек.
Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы. Всего из горящего дома спасатели эвакуировали 77 человек. Отмечается, что среди эвакуированных находятся 17 детей, как сообщала ранее Газета.ру.
Напомним, возгорание произошло около полуночи 6 мая, ему был присвоен второй ранг сложности.
К данному моменту пожар полностью ликвидирован.
Дежурный отдела ЦУКС ГУ #МЧС по Москве Роман Килькеев прокомментировал ситуацию с пожаром в ЖК #Дирижабль в Москвеhttps://t.co/Z5mS0Gjaop pic.twitter.com/cAFb8KA02E— Пятый канал Новости (@5tv) 5 мая 2017 г.
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