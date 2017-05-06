WikiLeaks подтвердила подлинность слитой в сеть переписки штаба Макрона
В закладки
Париж, 6 мая. Международная некоммерческая организация WikiLeaks сообщила, что проведенная проверка не показала наличие фейковых писем в слитой в сеть переписке штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.
Организация подчеркнула, что фейки найдены не были.
Кроме того, отмечается, что сотрудники WikiLeaks скептически настроены к тому, что штаб Макрона оказался быстрее.
Ранее Газета.ру сообщила, что сотни тысяч писем из переписки Макрона были переданы хакерами для публикации.
Комментарии