WikiLeaks подтвердила подлинность слитой в сеть переписки штаба Макрона

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Париж, 6 мая. Международная некоммерческая организация WikiLeaks сообщила, что проведенная проверка не показала наличие фейковых писем в слитой в сеть переписке штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Организация подчеркнула, что фейки найдены не были.

Кроме того, отмечается, что сотрудники WikiLeaks скептически настроены к тому, что штаб Макрона оказался быстрее.

Ранее Газета.ру сообщила, что сотни тысяч писем из переписки Макрона были переданы хакерами для публикации.