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Общество
Facebook запустит собственные телешоу

Facebook запустит собственные телешоу

4:07  6 Мая 2017
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Facebook запустит собственные телешоу

Сан-Франциско, 6 мая.  Социальная сеть Facebook планирует начать трансляцию собственных телешоу.

Сообщается, что несколько из них уже запущены в производство. Начало трансляции запланировано на июнь текущего года.

Отмечается, что всего планируется снять около 20 различных проектов, которые делятся на два типа — короткие, длящиеся пять-десять минут, и стандартные телепроекты продолжительностью от 30 минут до часа.

В компании подчеркнули, что новый виток развития популярной соцсети даст возможность привлечь и удержать пользователей.Facebook запустит собственные телешоу

Ранее Газета.ру сообщала, что компания Facebook представила отчет за первый квартал года, заявив, что месячная аудитория социальной сети выросла до 1,94 млрд человек.

Ирина Новикова
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