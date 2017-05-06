Легенда кантри Лоретта Линн попала в больницу с инсультом

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Нэшвилл, 6 мая. Легендарная американская кантри-певица Лоретта Линн госпитализирован после перенесенного инсульта.

Сообщается, что 85-летняя композитор и исполнительница, чей пик популярности пришелся на 60-80 годы прошлого столетия, находится под присмотром врачей.

На официальной странице Линн в социальной сети Facebook сообщается об отмене ближайших запланированных концертов.

Напомним, что 16 синглов Лоретты Линн занимали первое место в американском хит-параде кантри-музыки.