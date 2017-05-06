Несколько сотен человек эвакуировано в Квебеке из-за угрозы наводнений

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Монреаль, 6 мая. Власти канадской провинции Квебек провели эвакуацию 785 человек из-за угрозы наводнений.

Сообщается, что наводнения, вызванные сильными ливнями, уже подтопили 124 населенных пункта в провинции, в результате чего только на этой неделе уже пострадали 1326 человек.

Министр общественной безопасности Квебека Мартин Койте отметил, что власти провинции уже обратились за помощью к канадским вооруженным силам.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда не только мы боремся с серьезными наводнениями, но ситуация продолжит ухудшаться в последующие несколько дней», — сказал Койте.