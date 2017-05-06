Во Франции наступил «день тишины» перед решающим туром выборов

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Париж, 6 мая. Во Франции в полночь по местному времени начался «день тишины» перед вторым туром президентских выборов: не проходят предвыборные митинги, запрещена публикация прогнозов.

Только в день выборов станет понятно, сколько французов услышали призывы политиков избрать нового президента. Недавно социологи заявляли, что активность электората на этот раз может оказаться рекордно низкой для Франции.

Макрон обещал, что «принесет во французскую политику обновление». Ле Пен же хочет укрепить границы, чтобы сдержать поток иммигрантов в страну и защитить рынок труда.

Голосование пройдет 7 мая, а по его результатам будет известно, кому больше симпатизирует народ Франции, передает ТАСС.

Напомним, что Ле Пен заявила о своем намерении объединить французов.