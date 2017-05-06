Парламентарий Чечни рассказал о преимуществах виртуальной аутопсии

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Грозный, 6 мая. Альтернативные методы исследования тел умерших людей, без процедуры вскрытия, дадут повысить качество оказания медуслуг. Об этом заявил глава комитета по вопросам соцполитики, здравоохранения и спорта парламента Чечни Мурат Тагиев, передает РИА Новости.

Парламент региона внес в Госдуму законопроект, предлагающий узаконить виртуальную аутопсию, которая могла бы применяться как альтернатива патологоанатомическому вскрытю. Сейчас по закону при наличии письменного заявления родственников вскрытие тела умершего не проводится. Тагиев заметил, что чеченцы нередко отказываются от вскрытия по религиозным соображениям.

«Также если возникают какие-то судебные разбирательства между родственниками умершего и лечебными заведениями, предлагаемые методы исследования позволят определить точную причину смерти», — сказал Тагиев.

Современные методы диагностики позволят в электронном виде фиксировать причину смерти человека. А проводить экспертизы без вскрытия крайне сложно, не получается точной картины. Тагиев обратил внимание на то, что предложения парламента Чечни не нарушают права врачей и конституционные принципы.