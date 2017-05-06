Протестующие в Венесуэле уничтожили памятник Уго Чавесу

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Каракас, 6 мая. Протестующие в Венесуэле подожгли и разрушили памятник бывшему главе государства Уго Чавесу.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Вилья-дель-Росарио. Протестующие подожгли памятник, расположенный на одной из площадей, после чего он обрушился.

Отмечается, что акт вандализма был снят на видео, которое было распространено в сети микроблогов Twitter.

Комментарий местных властей по данному вопросу пока не поступал.

Ранее Газета.ру сообщала, что протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи.