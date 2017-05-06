В Нью-Йорке арестовали мужчину, который хотел подорвать себя

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Вашингтон, 6 мая. Полицейские штата Нью-Джерси в США арестовали мужчину, который планировал подорвать себя. Об этом сообщил канал Fox News.

Подозреваемого зовут Грегори Лепски. Ему 20 лет. Еще в феврале 2017 года он был арестован при попытке убить свою собаку. Однако в ходе проверки выяснилось, что мужчина хотел себя подорвать. Установлено также, что он является приверженцем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Ранее Газета.ru сообщала о задержании предполагаемого террориста в Лондоне.

* Организация запрещена на территории РФ.