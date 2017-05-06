Команда Трампа предупреждала Флинна об опасности контактов с российским послом

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Вашингтон, 6 мая. Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн получил предупреждение от переходной команды президента Дональда Трампа об опасности, которую несут его контакты с послом РФ Сергеем Кисляком.

Сообщается, что Флинну говорили, что американские спецслужбы почти стопроцентно следят за Кисляком.

Согласно имеющейся информации, предупреждение было получено примерно за месяц до роковой для него встречи, на которой обсуждался вопрос отмены антироссийских санкций.

Ранее Газета.ру сообщала, что Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку после открывшейся информации о его встрече с российским послом в США.