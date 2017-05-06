США подарили Киеву телебашню информационной безопасности

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Киев, 6 мая. США сконструировали и передали Киеву телевизионную вышку башню, украинские власти намерены установить ее в Луганской области.

Как сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на министра информационной политики страны Юрия Стеця, таким образом США хотят обеспечить информационную безопасность страны. Тем не менее, как заметил министр, в адрес Украины поступает много помощи в финансовой и технической помощи.

По словам министра, помощь Украине «оказывают представители правительства США (я говорю сейчас исключительно об информационной безопасности), Британии, например, такой структуры, как НАТО». Отметим, ранее сообщалось, что на Украине собираются расширить сетку вещания «Голоса Америки».