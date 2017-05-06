Продажи Volkswagen в России возросли на 21 процент

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Москва, 6 мая. Продажи автомобилей Volkswagen в России по итогам апреля 2017 года выросли на 21 процент. Таковы данные отчета немецкой автомобилестроительной компании.

Чаще всего россияне приобретали седан Polo. В апреле на этой модели остановили свой выбор более четырех тысяч потребителей. Более двух тысяч россиян приобрели кроссовер Tiguan. Значительному увеличению продаж Tiguan сопсобствовал 150-сильный мотор и полным приводом 4Motion, — отметили в Volkswagen.

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