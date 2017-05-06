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Общество
Продажи Volkswagen в России возросли на 21 процент

Продажи Volkswagen в России возросли на 21 процент

2:30  6 Мая 2017
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Продажи Volkswagen в России возросли на 21 процент

Москва, 6 мая. Продажи автомобилей Volkswagen в России по итогам апреля 2017 года выросли на 21 процент. Таковы данные отчета немецкой автомобилестроительной компании.

Чаще всего россияне приобретали седан Polo. В апреле на этой модели остановили свой выбор более четырех тысяч потребителей. Более двух тысяч россиян приобрели кроссовер Tiguan. Значительному увеличению продаж Tiguan сопсобствовал 150-сильный мотор и полным приводом 4Motion,  — отметили в Volkswagen.

Продажи Volkswagen в России возросли на 21 процент

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Сергей Свазовский
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