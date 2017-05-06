Полиция Великобритании разыскивает «самую красивую преступницу»

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Лондон, 6 мая. Полиция графства Хартфордшир в Соединенном Королевстве разыскивает 18-летнюю Кэти Кертис, которая подозревается в хранении наркотиков.

Британцы назвали юную девушку «самой привлекательной подозреваемой» в государстве.

Интернет-пользователи тоже оценили красоту Кертис, а один из пользователей написал в комментарии, что был бы рад помочь найти красотку, нарушившую закон, передает Life.

Напомним, в аэропорту Хитроу полиция задержала пассажира.