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Полиция Великобритании разыскивает «самую красивую преступницу»

Полиция Великобритании разыскивает «самую красивую преступницу»

2:21  6 Мая 2017
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Полиция Великобритании разыскивает «самую красивую преступницу»

Лондон, 6 мая. Полиция графства Хартфордшир в Соединенном Королевстве разыскивает 18-летнюю Кэти Кертис, которая подозревается в хранении наркотиков. 

Британцы назвали юную девушку «самой привлекательной подозреваемой» в государстве.

Интернет-пользователи тоже оценили красоту Кертис, а один из пользователей написал в комментарии, что был бы рад помочь найти красотку, нарушившую закон, передает Life.

Напомним, в аэропорту Хитроу полиция задержала пассажира.

#полиция #лондон
Катерина Кильгуткина
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