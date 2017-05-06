США намерены продать в Саудовскую Аравию оружие на миллиарды долларов

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 6 мая. Американские власти ведут переговоры о поставках в Саудовскую Аравию оружия на миллиарды долларов.

Сообщается, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке контрактов. В частности, обсуждаются поставки системы ПРО THAAD, программного обеспечения для осуществления управления и коммуникации на поле боя, а также различных типов боеприпасов и бомб, в том числе с лазерным наведением.

Кроме того, Эр-Рияд может приобрести четыре боевых корабля на сумму порядка $11,5 млрд.

Стоит отметить, что поставки оружия обсуждаются в преддверии визита президента США Дональда Трампа в эту арабскую страну, который станет его первой зарубежной поездкой на посту главы государства, как сообщала ранее Газета.ру.