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Общество
Ален Делон завершит карьеру осенью фильмом о любви

Ален Делон завершит карьеру осенью фильмом о любви

2:08  6 Мая 2017
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Ален Делон завершит карьеру осенью фильмом о любви

Париж, 6 мая. Французский актер Ален Делон заявил, что осенью снимется в фильме о любви, который станет последним в его карьере. Об этом сообщила Parisien.

Комментируя свое решение, легендарный актер сравнил с себя с боксером.

Не хочу проводить лишний бой, — сказал Делон.

Он также отметил, что хотел бы сняться в тандеме с Софи Марсо, однако она уже задействована в другом проекте. Поэтому в своей последней картине Делон будет работать с Жюльет Бинош, которую Ален назвал «прекрасной актрисой».

Ранее Газета.ru сообщала, что киевские власти запретили Стивену Сигалу въезд на Украину.

#аленделон #софимарсо
Сергей Свазовский
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