Команда Макрона осудила «слив» электронной переписки политика

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Париж, 6 мая. Команда кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, осудила кражу электронной переписки политика.

В коммюнике движения «Вперед!», лидером которого является Макрон, говорится, что хакеры атаковали почтовые ящики членов движения, откуда и были получены обнародованные данные.

«Документы, которые были распространены, были получены несколько недель назад из-за взлома персональных и рабочих почтовых ящиков множества представителей движения», — отмечается в документе.

Ранее Газета.ру сообщала, что организация WikiLeaks получила большое количество электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.