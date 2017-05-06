Палеонтологи нашли во Франции останки древней рептилии

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Париж, 6 мая. Ученые обнаружили во Франции останки древней рептилии, которая жила на территории страны около 90 миллионов лет назад.

Такие открытия до этого происходили только в Северной Африке и США, передает RT.

«Об этой группе плезиозавров, к которым относится найденная рептилия, до недавнего времени было практически ничего неизвестно», — сообщила исследователь Пегги Винсан.

Напомним, ранее ученые представили миру новый род динозавров.