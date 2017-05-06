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Новости Сирии
Сирия: армия и повстанцы столкнулись на северо-западе провинции Хама

Сирия: армия и повстанцы столкнулись на северо-западе провинции Хама

2:23  6 Мая 2017
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Сирия: армия и повстанцы столкнулись на северо-западе провинции Хама

Дамаск, 6 мая. В Сирии произошли столкновения между правительственными войсками и повстанцами. Все произошло на северо-западе провинции Хама, у деревни Ал-Залакийят. Это случилось вскоре после начала действия зоны деэскалации, заявили источники.

В Сирии начало действовать соглашение по зонам деэскалации, стороны переговоров по мирному урегулированию в Сирии видят в этом один из возможных вариантов решения сирийского кризиса.

#сирия #хама #армия
Таисия Григорьева
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