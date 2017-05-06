Сирия: армия и повстанцы столкнулись на северо-западе провинции Хама

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Дамаск, 6 мая. В Сирии произошли столкновения между правительственными войсками и повстанцами. Все произошло на северо-западе провинции Хама, у деревни Ал-Залакийят. Это случилось вскоре после начала действия зоны деэскалации, заявили источники.

В Сирии начало действовать соглашение по зонам деэскалации, стороны переговоров по мирному урегулированию в Сирии видят в этом один из возможных вариантов решения сирийского кризиса.