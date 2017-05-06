Тиллерсон хочет обсудить с Лавровым роль России и США в Сирии — Госдеп
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Вашингтон, 6 мая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ожидает дальнейших встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для обсуждения роли Соединенных Штатов Америки и российской Федерации в урегулировании сирийского конфликта. Об этом сообщил Госдеп.
Отмечается, что накануне Тиллерсон и Лавров провели телефонную беседу. Главной темой переговоров стали вопросы деэскалации в Сирии.
Накануне в Пентагоне заявили о намерении пересмотреть программы ПРО. Об этом сообщала Газета.ru.
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