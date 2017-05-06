Ученые придумали пластырь, спасающий человека при инсульте
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Лондон, 6 мая. Исследователи из Великобритании создали пластырь, который может спасти жизнь при инсульте.
Новинка содержит тринитрат глицерина, который снижает давление и расширяет кровеносные сосуды. Пластырь может спасти жизнь человеку в первые минуты и часы после инсульта. Его протестировали на 41 человеке.
По результатам эксперимента, использование пластыря по дороге до больницы позволило снизить смертность более чем в два раза – с 38% до 16%, сообщает «Газета.Ru».
Напомним, ранее ученые создали таблетку, которая заменит занятия спортом.
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