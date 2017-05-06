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Украина
В Киеве начали продавать билеты на «Евровидение» с огромной скидкой

В Киеве начали продавать билеты на «Евровидение» с огромной скидкой

1:56  6 Мая 2017
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В Киеве начали продавать билеты на «Евровидение» с огромной скидкой

Киев, 6 мая. Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2017» начали продажу билетов на мероприятие с огромной скидкой.

Сообщается, что билеты на первый полуфинал конкурса, который пройдет в Киеве, продаются со скидкой 80%.

В материале газеты «Известия» отмечается, что один билет сейчас стоит 499 гривен (около $19), что на 2 тысячи гривен (около $75) дешевле, чем предполагалось изначально.В Киеве начали продавать билеты на «Евровидение» с огромной скидкой

Пи этом подчеркивается, что данная акция не касается билетов в VIP-секторе.

Напомним, что международный музыкальный конкурс стартует в Киеве 9 мая.

Ирина Новикова
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