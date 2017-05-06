Канал РЕН ТВ претендует на престижную премию в области телемаркетинга

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Москва, 6 мая. Канал РЕН ТВ впервые вышел в финал шести номинаций престижной международной премии за выдающиеся достижения в телемаркетинге и дизайне PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.

Претендовать на PromaxBDA Global Excellence Award могут только лидеры мирового медиарынка. В 2017 году эфирное промо РЕН ТВ будет представлено в шести номинациях.

Среди номинаций телеканала «Лучшая режиссерская работа» (сериал «Американцы»), «Лучшая промокампания сериала» (сериал «Игра престолов»), «Офис», «Шашлыки», «Семья», «Анонимные алкоголики». С франшизой "Пункт назначения" РЕН ТВ претендует на приз в номинации «Лучшая промокампания полнометражных фильмов». РЕН ТВ стал претендентом на награду в номинации «Лучшее промо дневной программы» с передачей «Тайны Чапман». «Лучший монтажный ролик развлекательной программы» с телепередачей «Ремонт по-честному». «Лучшая промокампания слота» (линейка 100% КИНО).

Для федерального российского телеканала это большая честь, подобная награда будет означать признание высокого профессионального уровня.