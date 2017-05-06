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Происшествия
Более 20 человек эвакуированы из горящего жилого дома на юго-западе Москвы

Более 20 человек эвакуированы из горящего жилого дома на юго-западе Москвы

1:25  6 Мая 2017
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Более 20 человек эвакуированы из горящего жилого дома на юго-западе Москвы

Москва, 6 мая. Пожар начался в кабельных каналах жилого дома, расположенного на юго-западе Москвы. Спасатели эвакуировали более 20 человек.

Сначала пожару был присвоен ранг номер 3, но позже его снизили до второго. Сотрудники МЧС эвакуировали 29 человек. 

На данный момент на месте происшествия находятся 39 единиц пожарно-спасательной техники и работают 140 человек, сообщает RT.

Напомним, на Ярославском вокзале в Москве электричка сбила насмерть 40-летнего мужчину.

#москва #мчс
Катерина Кильгуткина
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