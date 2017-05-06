WikiLeaks получила сотни тысяч писем и фотографий Макрона

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Париж, 6 мая. Международная некоммерческая организация WikiLeaks сообщила о масштабной утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Сообщается, что организация получила сотни тысяч писем, фотографий и вложений из почты политика. Вся переписка датирована периодом до 24 апреля текущего года, ее общий размер около 9 гигабайт.

Утечка уже получила свой собственный хэштэг «#MacronLeaks.

Отмечается, что полученные данные проверяются сотрудниками организации, которые выясняют, кому был выгоден данный слив, однако подчеркивается, что утечка произошла слишком поздно, чтобы оказать влияние на выборы.