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WikiLeaks получила сотни тысяч писем и фотографий Макрона

WikiLeaks получила сотни тысяч писем и фотографий Макрона

1:31  6 Мая 2017
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WikiLeaks получила сотни тысяч писем и фотографий Макрона

Париж, 6 мая. Международная некоммерческая организация WikiLeaks сообщила о масштабной утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Сообщается, что организация получила сотни тысяч писем, фотографий и вложений из почты политика. Вся переписка датирована периодом до 24 апреля текущего года, ее общий размер около 9 гигабайт.

Утечка уже получила свой собственный хэштэг «#MacronLeaks.

Отмечается, что полученные данные проверяются сотрудниками организации, которые выясняют, кому был выгоден данный слив, однако подчеркивается, что утечка произошла слишком поздно, чтобы оказать влияние на выборы.

Ирина Новикова
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