В голландской деревне каждая семья купила букет цветов на кладбище советским солдатам

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Амстердам, 6 мая. Жители одной из деревень в Нидерландах решили почтить память советских войнов букетом цветов. Пользователи социальных сетей утверждают, что ни одна семья не осталась в стороне от этой инициативы.

Кроме того, на могилах установлены фотографии солдат, обрамленные рамами, — отметила пользователь Twitter Маргарита Саваж.

Ранее сообщалось, что с 6 по 9 мая жители Москвы смогут бесплатно посмотреть фильмы о войне в столичных кинотеатрах. Об этом писала Газета.ru.