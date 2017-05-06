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Весь мир
В голландской деревне каждая семья купила букет цветов на кладбище советским солдатам

В голландской деревне каждая семья купила букет цветов на кладбище советским солдатам

1:08  6 Мая 2017
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В голландской деревне каждая семья купила букет цветов на кладбище советским солдатам

Амстердам, 6 мая. Жители одной из деревень в Нидерландах решили почтить память советских войнов букетом цветов. Пользователи социальных сетей утверждают, что ни одна семья не осталась в стороне от этой инициативы.

Кроме того, на могилах установлены фотографии солдат, обрамленные рамами, — отметила пользователь Twitter Маргарита Саваж.

Ранее сообщалось, что с 6 по 9 мая жители Москвы смогут бесплатно посмотреть фильмы о войне в столичных кинотеатрах. Об этом писала Газета.ru.

Сергей Свазовский
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