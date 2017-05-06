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Спорт
Шведский журналист назвал проигрыш своей сборной по хоккею на ЧМ проклятьем

Шведский журналист назвал проигрыш своей сборной по хоккею на ЧМ проклятьем

1:12  6 Мая 2017
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Шведский журналист назвал проигрыш своей сборной по хоккею на ЧМ проклятьем

Кельн, 5 мая. Журналист шведского издания Матс Веннерхольм негативно отозвался об игре сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею.

«Я сидел здесь, на трибунах стадиона, глядя на эту игру, и кисло улыбался. Когда это проклятие закончится, я, наверное, уже буду дряхлым стариком. Теперь нашей сборной нужно подстраивать график под четвертьфинал в Париже, а не в Кельне», — написал Веннерхольм.

Он напомнил, что сборная Швеции уже 13 лет подряд проигрывает российской команде. По его словам, одержать победу над сборной России на чемпионатах мира и Олимпиадах шведы не могут с 2004 года, сообщает RT.

Напомним, что финны, приехавшие на ЧМ по хоккею в Париж, остались недовольны запретом на алкоголь на ледовой арене.

#чм #кельн
Катерина Кильгуткина
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