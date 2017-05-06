Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ливанская армия задержала командира «Тахрир аш-Шам» на границе с Сирией

Ливанская армия задержала командира «Тахрир аш-Шам» на границе с Сирией

0:50  6 Мая 2017
71

Ливанская армия задержала командира «Тахрир аш-Шам» на границе с Сирией

Бейрут, 6 мая. Силы ливанской армии арестовали члена организации «Тахрир аш-Шам» недалеко от границы с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщили местные СМИ.

Уточняется, что речь идет о Мухаммаде Хасане, который тесно сотрудничает с командованием запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Ливанские военные источники утверждают, что Хасан готовил серию новых террористических актов.

Ранее Газета.ru сообщала о пересмотре программ ПРО Пентагоном.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров