Ливанская армия задержала командира «Тахрир аш-Шам» на границе с Сирией

В закладки

Скопировать

Бейрут, 6 мая. Силы ливанской армии арестовали члена организации «Тахрир аш-Шам» недалеко от границы с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщили местные СМИ.

Уточняется, что речь идет о Мухаммаде Хасане, который тесно сотрудничает с командованием запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Ливанские военные источники утверждают, что Хасан готовил серию новых террористических актов.

Ранее Газета.ru сообщала о пересмотре программ ПРО Пентагоном.