Ле Пен хочет объединить народ Франции

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Париж, 5 мая. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о своем намерении объединить французов.

«Я больше всех хочу вернуть демократию на место. Мы должны восстановить связи между людьми», — сказала политик.

Она также сказала, что несмотря на результат предстоящих выборов, её команда уже «изменила всё», сообщает RT.

«Даже если мы не достигнем нашей цели, уже родилась огромная политическая сила», — добавила Ле Пен.

Напомним, что эксперт назвал условие победы Лен Пен на выборах президента Франции.