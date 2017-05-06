Боевые действия в зонах деэскалации в Сирии прекращаются в субботу

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Дамаск, 6 мая. В зонах деэскалации в Сирии в субботу 6 мая прекращаются боевые действия. Об этом сообщает ТАСС.

Основанием для прекращения военных действий на данных участках является меморандум, подписанный накануне представителями Российской Федерации, Ирана и Турции.

Соглашение предполагает создание четырех зон деэскалации в САР. В силу достигнутых договоренностей боевые действия должны быть полностью прекращены в Идлибе, а также на части территорий провинции Алеппо, Латакия и Хама.

Накануне в Минобороны РФ рассказали некоторые подробности создания зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщала Газета.ru.