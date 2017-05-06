Пушков отреагировал на видео ФАН с заявлением Тимошенко про Порошенко

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Москва, 5 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал видео ФАН со словами Юлии Тимошенко о президенте Украины.

«Известная своей кристальной честностью Юлия Тимошенко назвала Порошенко «грязным коррумпированным негодяем». Да, невелик выбор у Украины», — написал сенатор Пушков в соцсети после просмотра видео.

Юлия Тимошенко на видео раскритиковала Петра Порошенко, обвинила его в коррупции и причастности к фальсификациям на выборах.