Украинская сказочница поведала, как «неграмотный» Петр отобрал у Украины Русь

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Киев, 5 мая. Украинская писательница Лариса Ница считает, что российский император Петр Первый «отобрал у Украины историю Руси». Об этом она рассказала в интервью для украинских журналистов.

Ница отметилась и другими оригинальными пассажами. В частности, она назвала Петра Великого «безграмотным». За образование правителя взялся Иван Мазепа — любимец европейцев. Он решил «хоть как-то обучить Петра», чтобы «подчинить Украине Московию», — логично продолжает писательница.

Далее, по ее мнению, украинцы решили стать украинцами, что стало своеобразным отречением от истории Руси, то есть большой ошибкой, — неожиданно заключила Ница.

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