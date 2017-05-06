Водители смогут парковаться в Москве бесплатно с 7 по 9 мая

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Москва, 5 мая. Парковка в Москве в дни празднования Дня Победы будет бесплатной с 7 по 9 мая.

В праздничные дни автовладельцы смогут оставлять свои машины на городских парковках бесплатно. Однако водителей просят парковаться только в специально отведенных для этого местах и соблюдать все правила.

Кроме того, временная отмена платы не распространяется на парковки со шлагбаумами: они работают в прежнем режиме и оплачиваются по установленным тарифам, передает «Газета.Ru».

Напомним, что тучи над Москвой в День Победы разгонят самолетами.