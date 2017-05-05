Журнал ИГИЛ советует покупать оружие с оружейных шоу в США

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Вашингтон, 5 мая. Журнал, подконтрольный запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», порекомендовал своим приверженцам покупать оружие на оружейных шоу в США. Об этом сообщает The Washington Post.

Авторы журнала назвали приобретение оружия в Соединенных Штатах «легким делом» и «простейшим способ вооружения». Отмечается, что приобрести оружие в США без особых усилий можно и через сеть Интернет.

Ранее сообщалось об отступлении сил «Исламского государства»* в северной части Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.