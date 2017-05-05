Основатель Tesla Илон Маск представил проект метро для автомобилей

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Вашингтон, 5 мая. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил видео о подземном метро для машин. По задумке автора, это решит проблему пробок в крупных городах.

Проект The Boring Company — это автоматическая система тоннелей с платформами, на которые заезжает машина. Сами же платформы передвигаются под землей со скоростью 200 километров в час, сообщают РИА Новости.

Реализовать проект он собирается в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее был показан прототип «летающего автомобиля», для которого не нужна лицензия пилота.