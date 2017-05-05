Трамп одобрил запрет на перевод узников из тюрьмы Гуантанамо

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 5 мая. Президент США Дональд Трамп подписал закон, устанавливающий запрет на перевод заключенных тюрьмы Гуантанамо в места лишения свободы на территории США и других государств.

В связи с подписанием закона администрация Трампа обнародовала специальное заявление. В нем утверждается, что запрет на перевод узников Гуантанамо содержится в подписанном накануне федеральном бюджете США.

Следует отметить, что предшественник Трампа Барак Обама выступал за закрытие тюрьмы Гуантанамо. Однако новый хозяин Белого дома не поддержал эту идею.

Ранее сообщалось об утверждении государственного бюджета США Дональдом Трампом.