Учебник истории, написанный кровью: книгу «Бессмертный полк» презентовали в Петербурге. ФАН-ТВ

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В Российской национальной библиотеке Петербурга состоялась презентация книги «Бессмертный полк». Это уже четвертая часть серии книг, написанных участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, а также их потомками. В ней содержатся реальные истории, воспоминания, фронтовые письма, документы и рассказы современников о родных и близких людях, переживших это трудное время. На презентации уникального издания побывали корреспонденты ФАН-ТВ.

– Эта книга, эта память, которая живет в сердцах людей, – она, наверное, важнее всех шествий, важнее всех парадов, – заявил на презентации Игорь Дмитриев, сопредседатель Совета Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк». – Я прочитал за это время не одну тысячу историй. И, кажется, уже должен был привыкнуть, все-таки взрослый мужчина… Но нет-нет, да и у меня глаза бывают на мокром месте.

Соавторами книги «Бессмертный полк» стали десятки простых людей из разных уголков России и даже зарубежья. Некоторые из них присутствовали на презентации и рассказывали о том, почему для них было важным принять участие в составлении книги.

– Фашизм идет в наступление! История переписывается, и, оказывается, Гитлер уже не такой и плохой, – высказался Валентин Бобков, один из авторов, о современном западном мире. – Всё переосмысливается. По-моему, это Бернард Шоу сказал: «Из истории можно сделать только один вывод – выводов из нее не делают». Европе одного Гитлера мало, они, видимо, ничего не поняли. Вот для того, чтобы молодежь знала правду, не поддавалась этому обману, и нужны такие книги! Эта книга – это не мемуары, это учебник истории, написанный кровью, страданиями! Чем больше таких книг, тем больше у нас будет шансов на то, что никогда и никому не придется воевать.

Напомним, что похожая книга (под названием «Бессмертный полк. Книга памяти») в прошлом году была выпущена и тиражирована в Москве. ФАН-ТВ рассказывал о презентации, прошедшей в Госдуме в декабре. В отличие от столичного, петербургское издание является уже четвертым сборником в серии книг о войне: первой стала «Блокада», потом «Дети войны», «Как мы пережили войну» и теперь – «Бессмертный полк». Наши корреспонденты пообщались с составителем этих книг Викторией Шервуд, которая рассказала об особенностях своего проекта.

– Особенность этой книги в том, что здесь могли писать о своих родных (которые жили в войну, воевали, работали в тылу) все, кто хотел. Дети, внуки, правнуки и, соответственно, очевидцы событий – этакий микс, слово давали каждому. Люди, когда выходят на «Бессмертный полк» – внуки, правнуки, дети, – какая замечательная преемственность поколений! Здесь то же самое: у нас собраны истории разных людей. То, что вошло в эту книгу, – это малая толика того, что могло бы быть. Отбор происходил на конкурсной основе, и, на самом деле, очень много достойных историй осталось за кадром. Просто потому, что мы хотели сделать этот сборник доступным по цене широкому кругу читателей. Разница есть, 300 рублей или 800.

– Вы надеетесь на продолжение выпуска подобных книг?

– Да, ведь это здорово и интересно. И люди, которые в себе и не подозревали писательских талантов, выдают порой такое, что сами себе удивляются. И это не выдумка. Особенно очевидцы событий. Конечно, эти истории нужно собирать, пока многие очевидцы живы еще и что-то могут рассказать, что-то могут написать.

Для самой же Виктории все началось с ее собственной семьи, с истории отца. Это и побудило стать собирателем историй и составителем подобных книг. О своих отцах, о героических предках на презентации рассказывали многие. Выступил с трибуны и Алексей Константинович Федоров, заместитель председателя Региональной общественной организации «Воспитанники детских домов блокадного Ленинграда», который тоже является соавтором книги:

– Мой приемный отец, чье имя я ношу и горжусь… Вот я принес его награды, его жизнь послужила примером для меня. А те награды, что я имею, я считаю – это награды тех, кто спасал, защищал и продлил мне активную жизнь! Когда я составлял свои воспоминания, у меня возникло такое четверостишие:

«Мы жертвы войны, сироты блокады.

Но верили свято тогда и сейчас,

Что будет Победа, наша Победа!

А дети и правнуки будут помнить о нас».

Нужно отметить, что книгу уже может приобрести любой желающий – она поступила в продажу практически во все крупные сетевые книжные магазины. А все те истории, которым не хватило места на печатных страницах, можно найти в Интернете, на официальном сайте движения «Бессмертный полк».

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