МИД РФ ответил на заявление Эстонии о нарушении границы самолетом Лаврова

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Москва, 5 мая. Полет авиалайнера с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на борту был согласован с эстонской стороной. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в программе «Актуальная камера».

Захарова также отметила, что Эстония не предоставила каких-либо документов, подтверждающих нарушение воздушного пространства государства.

Ранее в Таллине заявили, что российский лайнер президентской авиации не получал дипломатического разрешения на вхождение в эстонское воздушное пространство.