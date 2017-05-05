Финские болельщики недовольны «сухим законом» на арене ЧМ по хоккею в Париже

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Париж, 5 мая. Финны, которые приехали на ЧМ по хоккею в Париж, выразили свое недовольство запретом на алкоголь на ледовой арене. На «АккорХотелс Арене» можно пить только безалкогольные напитки.

«Разве можно делать подобные запреты на таком событии, как чемпионат мира! Пиво является одной из составляющих болельщицкой культуры», — негодовала одна из фанатов.

«Сухой закон» так возмутил финских болельщиков, что вместо традиционных выкриков «Суоми!» они все вместе скандировали на английском «Мы хотим пива!», сообщает RT.

Напомним, ранее главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг остался недоволен судьями.