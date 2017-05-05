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Представители ВКП назвали нелегитимным меморандум о зонах деэскалации в Сирии

Представители ВКП назвали нелегитимным меморандум о зонах деэскалации в Сирии

22:58  5 Мая 2017
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Представители ВКП назвали нелегитимным меморандум о зонах деэскалации в Сирии

Дамаск, 5 мая. Представители Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии считают «нелегитимным» меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает Reuters.

Сирийские оппозиционеры назвали принятое накануне решение «неясным» и «нелегитимным». Претензии ВКП связаны с участием в этих договоренностях Ирана. Кроме того, в комитете усмотрели риск разделения Сирии по зонам деэскалации.

Ранее меморандум о зонах деэскалации прокомментировали в Белом доме.

Сергей Свазовский
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