Представители ВКП назвали нелегитимным меморандум о зонах деэскалации в Сирии

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Дамаск, 5 мая. Представители Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии считают «нелегитимным» меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает Reuters.

Сирийские оппозиционеры назвали принятое накануне решение «неясным» и «нелегитимным». Претензии ВКП связаны с участием в этих договоренностях Ирана. Кроме того, в комитете усмотрели риск разделения Сирии по зонам деэскалации.

Ранее меморандум о зонах деэскалации прокомментировали в Белом доме.