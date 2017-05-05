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Происшествия
Электричка сбила насмерть мужчину на вокзале в Москве

Электричка сбила насмерть мужчину на вокзале в Москве

23:05  5 Мая 2017
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Электричка сбила насмерть мужчину на московском вокзале

Москва, 5 мая. Трагедия произошла на Ярославском вокзале в Москве: подъезжая к конечной остановке, пригородная электричка сбила 40-летнего мужчину.

Мужчина стоял на путях и пытался забраться на платформу станции. Увидев его, машинист электропоезда начал экстренно тормозить состав, но это не спасло ситуацию: от полученных травм мужчина скончался. 

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее туристка из России погибла в Турции, прыгая с парашютом.

#москва
Катерина Кильгуткина
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