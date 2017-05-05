Замглавы МИД РФ и замгоссекретаря США проведут переговоры 8 мая

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 5 мая. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон проведет встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым 8 мая в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

По данным ведомства, 8 мая Шэннон и Рябков обсудят ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

В свою очередь Сергей Рябков заявил, что в ходе встречи с заместителем госсекретаря США вопросы, касающиеся сирийского кризиса обсуждаться не будут. Он подчеркнул, что переговоры будут полностью посвящены вопросам двусторонних отношений, в том числе вопросы, связанные с нормализацией работы внешнеполитических ведомств России и США.