ФСБ объяснило, что делал украинский катер у берегов Крыма

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Симферополь, 5 мая. Украинский спасательный катер, намеревавшийся войти в территориальные воды у берегов Крыма, вел съемку российских технических судов. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону.

Уточняется, что капитан украинского судна был незамедлительно уведомлен о нарушении правил пересечения государственной границы РФ.

Чтобы пресечь противоправные действия, к месту инцидента выдвинулся сторожевой катер. В ответ капитан украинского судна сообщил, что не нарушал границу и берет курс на порт Скадовск.

Ранее киевские власти заявили, якобы российские суда пытались захватить украинский катер в Крыму.