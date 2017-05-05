В МИД Польши заявили, что непричастны к ситуации с мотопробеге из России

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Варшава, 5 мая. В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что не имеют отношения к запрету на въезд в страну российским участникам мотопробега «Дороги Победы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД Польши пояснили, что внешнеполитическое ведомство и иные государственные органы не получали запросов от посольства России в Варшаве об обеспечении полицейским сопровождением участников мотопробега.

«В этой связи у властей Польши не было формальных оснований для согласия или несогласия на въезд и пребывание на территории государства участников этого события», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России потребовал разъяснений от польских властей в связи с решением Варшавы не пропускать в страну участников российского мотопробега «Дороги победы».