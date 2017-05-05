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Политика
Слуцкий назвал вопиющим законопроект США по КНДР, допускающий контроль портов РФ

Слуцкий назвал вопиющим законопроект США по КНДР, допускающий контроль портов РФ

22:30  5 Мая 2017
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Слуцкий назвал вопиющим законопроект США по КНДР, допускающий контроль портов РФ

Москва, 5 мая. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возмутительным проект закона американского Конгресса об усилении ограничительным мер против КНДР, которым предусмотрены и механизмы контроля морских портов России на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, речь идет о грубейшем нарушении норм международного права и государственного суверенитета. Парламентарий заверил, что Россия не позволит США вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации. Слуцкий назвал «завышенными» амбиции авторов и сторонников законодательной инициативы.

Ранее сообщалось о намерении США взять контроль над портами Приморья под предлогом санкций против Северной Кореи.

#леонидслуцкий
Сергей Свазовский
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