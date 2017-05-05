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Спорт
Старейший олимпийский чемпион из США Кифер ушел из жизни на 98 году

Старейший олимпийский чемпион из США Кифер ушел из жизни на 98 году

22:54  5 Мая 2017
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Старейший олимпийский чемпион из США Кифер ушел из жизни на 98 году

Вашингтон, 5 мая. Олимпийский чемпион по плаванию Адольф Кифер скончался на 98-м году жизни у себя дома в штате Иллинойс.

Спортсмен выиграл на последней перед Второй мировой войной Олимпиаде, которая прошла в 1936 году в Германии. Он был самым старым из ныне живущих олимпийских чемпионов Америки. 

Адольф Кифер сохранял за собой мировой рекорд в плавании на спине 20 лет. Кроме того, он был первым плавцом, преодолевшим дистанцию в 100 метров на спине менее чем за минуту, сообщает RT.

Напомним, что один из старейших актеров планеты умер в Германии в возрасте 104 лет.

#сша #кифер
Катерина Кильгуткина
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