Солдаты НАТО не будут воевать в Сирии – Столтенберг

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Брюссель, 5 мая. Военнослужащие Североатлантического альянса не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова цитирует немецкое издание Spiegel.

По информации Spiegel, Столтенберг категорически отверг возможность участия солдат НАТО в сирийском конфликте. Кроме того, в альянсе ожидают участия союзников в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Генсек НАТО считает обучение военных Ирака и Афганистана оптимальной формой противостояния террористам, — пишет Spiegel.

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трам ищет любые возможности для достижения мира в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.